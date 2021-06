Accordo commerciale tra Misano World Circuit e Food in Tour

Attualità

Misano Adriatico

| 10:26 - 08 Giugno 2021

I rappresentanti di MWC e Food in Tour.

Misano World Circuit e Food in Tour insieme per promuovere le eccellenze della Motor Valley.

Il circuito e la Destination Management Company dedicata al turismo all’insegna di esperienze ed emozioni hanno siglato un accordo commerciale per promuoversi vicendevolmente coi rispettivi prodotti turistici.

Da una parte una DMC che offre tutto meglio che il territorio emiliano-romagnolo ha da offrire: buon cibo, vino, arte e cultura felicità e benessere, tradizioni semplici e relazioni autentiche.

Dall’altra le emozioni di MWC, con le sue esperienze legate ai grandi eventi internazionali ma anche alle visite in circuito col pacchetto Misano Circuit Tour che consente di vivere l’emozionante ‘dietro le quinte’ dei gran premi.

La regia dell’operazione è di Visit Romagna, le cui finalità insieme alla promozione turistica del territorio è anche quella di connettere fra loro le realtà che producono contenuti per un turismo alla ricerca delle eccellenze.



“A far da collante alla proposta – spiegano i protagonisti dell’accordo, il presidente Bruno Bernabei per Food in Tour, la direttrice Chiara Astolfi per Visit Romagna e il managing director Andrea Albani per MWC – è la volontà di trasferire contenuti di alta qualità e che sono legati alle tradizioni più profonde del territorio. Emozioni ed esperienze lasciano la traccia più profonda nella vacanza, quindi il nostro obiettivo è stimolare conoscenza e offrire opportunità davvero uniche per immergersi pienamente nello scrigno di eccellenze della nostra offerta. Abbiamo deciso di definire una proposta specifica ed esclusiva proprio dopo aver riscontrato un interesse nell’associare l’emozione e l’adrenalina dei motori a tutto quanto già presente sul territorio emiliano-romagnolo”.