Rimini, tenta di rubare la cassa di una pizzeria, scoperto da poliziotto fuori servizio. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 20:03 - 07 Giugno 2021

Il malvivente ha tentato il furto della cassa di una pizzeria.

Sorpreso da un poliziotto fuori servizio mentre è intento ad asportare un registratore di cassa di una pizzeria durante la notte, è finito in manette un 41enne di origini napoletane, pregiudicato, responsabile del reato di furto aggravato.

Erano circa le 3 e 25 della scorsa notte quando l’agente, che si trovava nella sua abitazione in zona Marina Centro, ha udito alcuni rumori provenire dallo stabile attiguo. Insospettitosi è andato a controllare e ha sorpreso il 41enne in flagrante.

Sul posto sono immediatamente intervenute le Volanti. L’uomo, con a carico numerosi reati, tra i quali una condanna per omicidio doloso, una per stupefacenti ed altri precedenti specifici per i reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto.