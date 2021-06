Scontava i domiciliari, al controllo aggredisce gli agenti, in manette 25enne senegalese

Cronaca

Rimini

| 19:54 - 07 Giugno 2021

Controlli della Polizia di Rimini.

Evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale: questi i reati per i quali è finito in manette un 25enne di origini senegalesi, controllato dagli agenti della Polizia nel pomeriggio di domenica, verso le 18 e 10, in zona Marina Centro. Il giovane, al momento del fermo, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Una volta raggiunto dai poliziotti, ha scagliato nei loro confronti calci e pugni nel tentativo di liberarsi, ma è stato bloccato e ammanettato. Dagli accertamenti è emerso che il 25enne si trovava agli arresti domiciliari. Il senegalese, che nel mese di maggio era stato arrestato per lo stesso reato, è stato tratto in arresto.