Calcio D, Marignanese Cattolica: ritorna in panchina Fabio Vullo

| 17:59 - 07 Giugno 2021

Il ds Rino D'Agnelli e il tecnico Fabio Vullo.

Il tecnico Fabio Vullo ritorna sulla panchina del Cattolica dopo la pesantissima sconfitta in casa contro il Pro Livorno che costringe ora il club giallorosso al penultimo posto. E’ quanto ha deciso al società nel summit del dopo partita alla presenza di Massimo Nicastro.

Esonerato Maurizio Galli, ad inizio stagione il vice di Simone Lilli e poi subentratogli dopo l’esonero per un breve periodo fino all’arrivo di Vullo, poi licenziato con la promozione di Galli.Quello del tecnico emiliano è un ritorno. Fatale al tecnico fu la sconfitta in casa contro il Real Forte Querceta per 2-3 causata a dire il vero da alcuni infortuni della difesa. Era il 20 aprile. La striscia di mister Vullo era stata di undici punti in otto partite: tre vittorie, due pari e tre sconfitte, due di fila. Incomprensibile allora il suoi esonero, tanto più lo è ora alla luce della striscia del suo successore. L’ultima vittoria deall Marignanese Cattolica, infatti, risale, all’11 aprile contro la Correggese, poi pareggio a Mezzolara nel turno successivo e tutte sconfitte.

Vullo ha portato già oggi la squadra in campo per l’allenamento. Nelle ultime tre partite il club proverà a raggiungere una salvezza che si è molto complicata dopo la sciagurata sconfitta del Calbi: domenica sfida in trasferta contro la Bagnolese, che ancora non è salva; mercoledì successivo trasferta a Forlì e infine domenica 20 derby contro il Rimini al Calbi. Il fatto di avere due trasferte di fila può essere paradossalmente di buon auspicio: la Marignanese Cattolica di Vullo vinse due volte fuori casa, contro il Progresso e contro il Ghivizzano.