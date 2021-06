Rimini, giovani democratici lanciano manifesti per dire sì al ddl Zan

Attualità

| 16:27 - 07 Giugno 2021

I giovani democratici di Rimini e il Partito democratico sono promotori di una campagna a favore del Ddl Zan e per sostenere la battaglia contro l'omotransfobia. Sono stati infatti realizzati alcuni manifesti che saranno affissi in città. Il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Rimini Edoardo Carminucci spiega: "Seppur molti diritti siano stati acquisiti negli ultimi anni, tanti altri ancora mancano. Oltre alle tutele giuridiche che la comunità Lgbti+ richiede da anni, c'è molto da lavorare per migliorare la percezione dei diritti delle persone Lgbti+ da parte della società".



Carminucci evidenzia che sono ancora troppi i casi di coppie omosessuali "picchiate per strada solo perchè si tenevano per mano" e di "persone trasgender uccise". Inoltre, sottolinea, "ancora oggi molte persone Lgbti+ fanno fatica a trovare lavoro, e vedono negata la loro identità nelle attività pubbliche e sanitarie. Non c'è una legge che renda illegali le terapie riparative, e non c'è il riconoscimento di un legame affettivo egualitario per le famiglie omogenitoriali. Le persone trans hanno ancora difficile accesso ai percorsi di medicalizzazione e le tempistiche di accesso alle cure sono lente".



I giovani democratici ribadiscono il loro appoggio al ddl Zan, "una legge attesa da quasi trent'anni che è necessaria per punire i crimini d'odio nei confronti delle persone Lgbti+", confidando in un'approvazione da parte del Parlamento. "Ciò per cui ci battiamo è che nel prossimo futuro chiunque possa tenere per mano la persona amata e scambiare gesti di affetto alla luce del sole, senza timore, e senza aver paura di essere aggrediti. Indipendentemente dal genere in cui ci si riconosce, come fanno le coppie che abbiamo rappresentato nei manifesti", spiegano i giovani democratici per voce del loro segretario provinciale Carminucci.