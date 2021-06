San Giovanni: i bambini sorprendono i nonni della Casa Residenza Anziani

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:03 - 07 Giugno 2021

Striscione realizzato dai bambini di San Giovanni in Marignano.

La Casa Residenza Anziani di San Giovanni in Marignano alcune settimane fa aveva trasmesso ai bambini dell’Istituto Comprensivo un messaggio colmo di affetto e speranza da parte di uno degli ospiti della struttura, nonno Michele.

La risposta non si è fatta attendere. Infatti, Raffaella Piva - coordinatrice Cad - ha raccontato con emozione di aver ricevuto alcune lettere da parte dei bambini della Scuola Secondaria di I grado, alcuni disegni della Scuola Primaria nonché una grande sorpresa: ai cancelli della Casa Residenza è comparso uno striscione con scritto “I nonni sono i fiori della primavera che brillano anche di sera”.



“L'abbraccio fra due differenti generazioni –afferma Raffaella Piva di Cad - è un fiore che sboccia in segreto; una sorpresa per le persone che vivono nella Casa Residenza Anziani di San Giovanni. Questa opera dolce ed intensa dei bambini della scuola materna Capoluogo è sbocciata da un giorno all'altro per la gioia di coloro che, nella Casa residenza , continuano ad essere sensibili verso le cose e i segni che realmente contano. La vicinanza dell'affetto supera ogni distanza; il forte legame che nel corso degli anni si è costruito fra i bambini delle scuole di San Giovanni e gli anziani continua ad essere vivo con l'intensità e il valore che gli appartiene”. E’ un piacere poter ascoltare e raccontare queste storie che ci parlano di affetto a distanza, ma anche di speranza. Dopo mesi così difficili aver mantenuto inalterato l’affetto apprendendo nuovi modi di comunicare è sicuramente un insegnamento per tutti”.