Cattolica, successo per il WeinTour: oltre 4000 degustazioni di vini in tre giorni

| 14:59 - 07 Giugno 2021

Successo per il WeinTour 2021.



Si è concluso ieri sera (domenica 6 giugno) il WeinTour che quest'anno ha registrato un’edizione record. A partire dal numero di cantine che hanno partecipato all'evento, che sono state 30, rispetto alle 23 del 2019, per un totale di oltre 100 etichette. La quinta edizione ha ottenuto anche un successo di partecipazione: sono state infatti più di 4.000 le degustazioni di vini servite in 3 giorni lungo la passeggiata enogastronomica di viale Bovio. Numeri da tutto esaurito anche per le 2 masterclass che in pochi giorni hanno raggiunto i 100 iscritti, il massimo di partecipanti previsti nel rispetto delle restrizioni sanitarie, ospitati nelle ampie sale dell’hotel Kursaal. Coinvolti numerosi giornalisti di settore e blogger come Francesca Fiocchi; tra i cultori interessati agli approfondimenti anche il signor Koch, titolare del negozio di vini “Wine stop” di Los Angeles, che ha seguito il seminario dedicato a Modigliana in modalità on line dalla California.



Soddisfatta l'organizzatrice Veronica Pontis:" C'è voglia di uscire e di un ritorno alla normalità, mantenendo comunque il rispetto delle regole. Piace molto il format che porta al mare la Romagna del vino, migliaia di persone, appassionati e curiosi, sono venuti a Cattolica, che nello scorso weekend è stata letteralmente invasa". Grande soddisfazioni dei produttori, che non si aspettavano così tanta partecipazione.