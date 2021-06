Calcio 1a Cat: Morciano, Antonio Rubino nuovo allenatore

Sport

Morciano di Romagna

| 14:20 - 07 Giugno 2021

Foto di repertorio.



Il Morciano Calcio, squadra di Prima Categoria, comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione sportiva 2021/2022 con Antonio Rubino, sulla panchina biancorossa già dal 2013 al 2015. Rubino sarà affiancato dal collaboratore Agostino Gatti. Il nuovo ds è Sandro Ricci, al lavoro per la composizione di una rosa molto giovane, nell'ottica di un progetto triennale. Il Morciano ringrazia l'allenatore Matteo Antonioli e il suo collaboratore Claudio Del Monte "per il lavoro svolto con grande professionalità, augurando ad entrambi le migliori fortune".