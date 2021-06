Santarcangelo progetta un nuovo impianto sportivo per basket, pallavolo e calcetto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

07 Giugno 2021

Un nuovo centro sportivo per la città di Santarcangelo, formato da due palestre: una grande, con spazio utilizzabile come campo da basket, pallavolo e calcetto, una più piccola per allenamenti di diverse discipline sportive. In più tribuna per 400 spettatori, spogliatoi, spazio per depositi e centrale termica, un parcheggio esterno. L'amministrazione comunale intende finanziare l'opera con i contributi statali per progetti di rigenerazione urbana, finalizzati a migliorare il decoro urbano, la qualità ambientale e sociale e che possano generare nuove opportunità in campo culturale e sportivo. Il progetto è stato già predisposto dal servizio opere strategiche del comune di Santarcangelo: stimato un costo di 3 milioni e 650.000 euro. L'amministrazione comunale ha stanziato 120.000 euro e l'intervento sarà inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.



L'amministrazione comunale ha inoltre presentato domanda di contributo per il restauro e il risanamento conservativo del museo etnografico per 1 milione e 338.000 euro (cofinanziamento dell'amministrazione per 62.000).