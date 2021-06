Coronavirus: a San Marino nessun caso, 326 turisti vaccinati

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:34 - 07 Giugno 2021

A San Marino zero casi positivi nei primi giorni di giugno.



Nella Repubblica di San Marino zero positivi su 629 tamponi: sono i dati riguardanti la settimana dal 31 maggio al 6 giugno. Rimangono due le persone positive in isolamento a cui si aggiungono altre tre persone in quarantena. Da inizio della pandemia (febbraio 2020) nella Repubblica del TItano sono stati 5090 i casi riscontrati, con 4998 guarigioni e 90 decessi.



VACCINAZIONI ANTI COVID A San Marino le persone vaccinate con seconda dose o dose unica sono 21.355, 326 i turisti vaccinati, 21.607 le persone vaccinate con prima dose.