Via Sacramora, torna doppio senso di marcia. Interventi per rendere sicuri gli incroci

Attualità

Rimini

| 13:30 - 07 Giugno 2021

Un tratto della via Sacramora.



Con la chiusura delle scuole e l’inizio della stagione turistica cambia l’assetto della viabilità lungo l’asse di via Sacramora a Viserba. La strada torna a doppio senso di marcia, con la sospensione della corsia preferenziale per i bus istituita sperimentalmente nel settembre scorso. "La creazione della corsia è servita per accompagnare la ripresa delle lezioni e favorire l’accessibilità al polo scolastico di Viserba, uno dei frequentati del territorio, migliorando considerevolmente la fase di ingresso, considerata la più critica dal gestore del traporto pubblico e da agenzia mobilità della Romagna", spiega l'amministrazione comunale. La soluzione "ha consentito di gestire le esigenze legate all’applicazione dei protocolli anticovid in materia di trasporti, che hanno comportato un aumento dei mezzi pubblici in movimento sulle strade, concentrati in un orario determinato e ristretto".



Durante la settimana i tecnici interverranno con l’adeguamento della segnaletica, così da poter riaprire via Sacramora alla circolazione delle auto anche in direzione centro-città-Viserba entro qualche giorno. A settembre, con la ripresa delle scuole, l'amministrazione comunale farà ulteriori valutazioni anche sulla base delle necessità che saranno manifestate dalle scuole e delle eventuali nuove indicazioni che arriveranno rispetto all’organizzazione del trasporto pubblico.



INTERVENTI SULLA VIA SACRAMORA Il ripristino del doppio senso non sarà l’unico intervento che interesserà via Sacramora, un asse strategico per il collegamento di Rimini nord. “Già da quest’estate – spiega l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni - l’amministrazione ha previsto la realizzazione di una serie di azioni immediate mirate a migliorare la sicurezza degli incroci e delle vie a pettine che si innestano da monte su via Sacramora". La nuova via Sacramora dovrà essere più sicura e conciliare le esigenze degli automobilisti con quelle di pedoni e ciclisti, "in un'area strategica della città che ha avuto un forte sviluppo residenziale". Gli interventi saranno finanziati dai contributi elargiti dal Ministero delle Infrastrutture, con il Comune di Rimini pronto ad accedere ad ulteriori risorse europee, statali e regionali.



INCONTRI CON LA CITTADINANZA Di viabilità, delle opere in corso di realizzazione e delle progettualità avviate si discuterà negli incontri organizzati dall’amministrazione con i residenti della zona nord. I primi due appuntamenti sono in programma oggi (lunedì 7 giugno) a Torre Pedrera e Viserba, a cui seguiranno nei prossimi giorni ulteriori iniziative a Viserbella e Rivabella.