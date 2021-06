Rimini, a fine mese hotel tutti riaperti: segnali positivi per la stagione estiva

Attualità

Rimini

| 13:11 - 07 Giugno 2021

Foto di repertorio.

I primi dati dell'associazione albergatori di Rimini indicano per il mese di luglio un tasso di riempimento degli alberghi intorno al 50%. Numeri destinati a salire visto che, con la fine delle scuole, tante famiglie si stanno organizzando per la vacanza al mare: è quanto evidenzia Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori riminesi. I turisti abituali, che nel 2020 avevano rinunciato alla vacanza per il timore del Covid, sono attesi nelle prossime settimane dagli albergatori: "Già dalla scorsa settimana stiamo ricevendo almeno 60 telefonate al giorno, soprattutto da parte loro", spiega Rinaldis, che parla di segnali positivi in una stagione che sarà giocata "giorno per giorno". Al momento molti hotel sono ancora chiusi, ma entro la fine del mese tutte le strutture saranno operative: "la ripartenza degli eventi, soprattutto quelli sportivi, è stata fondamentale per diverse strutture e ad oggi abbiamo 18 hotel al completo grazie agli atleti del volley", spiega Rinaldis.