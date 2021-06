Riccione: mercati Cicchetti e Fontanelle, al via le domande per partecipare

Attualità

Riccione

| 12:21 - 07 Giugno 2021

Mercati Cicchetti e Fontanelle a Riccione.



Sono stati pubblicati on line, sul sito del Comune di Riccione i bandi per partecipare ai mercati alimentari a km zero del martedì al parco Cicchetti e del sabato a Fontanelle.



I link sono www.comune.riccione.rn.it/bando-mercato-fontanelle-2021 e anche www.comune.riccione.rn.it/Home/bando-mercato-parcocicchetti-2021. Sul sito è possibile scaricare anche il modello per la presentazione della domanda e la scheda aziendale. La domanda va compilata e spedita con Posta certificata (Pec) all'ufficio Suap, oppure, se non si possiede la Pec anche consegnata personalmente ma solo all'Ufficio del Protocollo generale del Comune di Riccione. Nota Bene: la stessa azienda può partecipare ad entrambi i bandi. Per presentare la domanda si ha tempo fino al 20 giugno, ma il termine potrebbe essere prorogabile.



"Il mercato Fontanelle, novità assoluta e fortemente voluta dall'amministrazione che l'aveva inserito fin da subito nel programma di legislatura - ha detto l'assessore alle Attività Economiche, Elena Raffaelli - potrebbe già prendere vita entro il primo sabato di luglio".



Allo scadere dei termini per la presentazione delle domande si riunirà la commissione selezionatrice. Per quanto riguarda in particolare il mercato al parco Cicchetti, anche le aziende già presenti dovranno presentare domanda, ma l'aver già partecipato al mercato garantirà loro il massimo punteggio in graduatoria. Inoltre i posti vendita saranno aumentati passando dai 16 attuali a 25; al mercato Fontanelle che si svolgerà in Viale Sicilia e all’interno della Piazza Fontanelle al sabato per tutto l’anno avrà 20 posteggi di vendita.