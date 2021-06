Verucchio, Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni aprono il sipario sugli ‘Incontri con libri e autori’

Cultura

Verucchio

| 12:04 - 07 Giugno 2021

Incontri con i libri e gli autori a Verucchio.

Quattro appuntamenti nei giovedì di giugno e nel primo giovedì di luglio per tenere viva la tradizionale rassegna di Incontri con libri ed autori organizzata dalla biblioteca comunale ‘Don Milani’ di Villa Verucchio. A ospitare le prime tre presentazioni, la centralissima piazza Europa, che dopodomani alzerà il sipario 2021 con Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni in un uncontro dedicato all’81esimo anniversario della sciagura mineraria di Arsia in Istria (28 febbraio 1940 – 28 febbraio 2021).

La rassegna, realizzata in sicurezza grazie alla collaborazione del gruppo di volontari Ci.vi.vo., è ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, nel pieno rispetto delle normative anticovid e con mascherina obbligatoria: in caso di maltempo, gli incontri si terranno nella sala conferenze “A. Tondini” della biblioteca comunale.

“Come ogni anno, l’attenzione è rivolta ai temi di attualità (l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che sarà trattato in due dei quattro appuntamenti), al tema della violenza contro le donne e del rispetto delle diversità (quest’anno declinata con particolare attenzione al mondo dei bambini e ragazzi), alla storia locale di Verucchio e della Valmarecchia e alla tutela dei diritti appunto con la tragedia delle miniere di Arsia che coinvolse anche due famiglie verucchiesi” rivelano la sindaca Stefania Sabba e la direttrice Lisetta Bernardi.

Per informazioni: biblioteca comunale “don Milani”, piazza Europa 1, Villa Verucchio, tel. 0541/671166, email: biblioteca@comune.verucchio.rn.it.