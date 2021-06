Assessore Sadegholvaad: ‘Due week end positivi, ma attenzione agli episodi di violenza durante la movida’

Attualità

Rimini

| 11:50 - 07 Giugno 2021

L' assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad.

Sono stati due week-end di ripartenza che hanno fatto registrare numeri positivi, sintomo di una ripresa anche in termini di prenotazioni alberghiere. Soddisfazione dell’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad, speranzoso per i prossimi mesi: “L’auspicio è che progressivamente e in tempi rapidi Rimini potrà riannodare il filo di arrivi e presenze turistiche, interrotto dopo il 2019”.



L’entusiasmo non deve però distogliere l’attenzione sui fatti di cronaca che purtroppo si registrano durante i fine settimana: disordini, risse, spesso legati all’abuso di sostanze stupefacenti e alcool. Ecco che l’assessore doverosamente riflette su una realtà che “non riguarda solo Rimini ma tutti i grandi poli attrattori del Paese. Ormai ogni città d’Italia, soprattutto nei week end, deve registrare episodi spiacevoli, se non violenti, legati allo svolgimento della cosiddetta ‘movida’, sempre più difficile da controllare. Lo spiega quest’oggi anche la vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, commentando i fatti di cronaca, accaduti a Milano nel fine settimana. L’amministratrice registra livelli di aggressività in crescita, indirettamente legati alla fase di ‘compressione’ dovuta ai lockdown. Al di là di queste spiegazioni para sociologiche, è necessario definire modalità di controllo e di presidio dell’ordine pubblico sempre più sinergiche tra forze di polizia, comuni, operatori economiche e residenti. Per questo ho parlato questa mattina con il Prefetto, dottor Forlenza, per tenere questa settimana un Comitato provinciale per l’Ordine pubblico e la Sicurezza, specificatamente dedicato alle tematiche e problematiche legate al turismo, quella della movida e dei rinforzi estivi di polizia in primis.



Abbiamo la necessità di muoverci in maniera collegiale davanti a fenomeni che non sono da demonizzare ma che devono essere gestiti tenendo conto di innumerevoli elementi”.