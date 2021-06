Tasso alcolico tre volte in più del consentito e senza patente alla guida di una microcar: denunciato 27enne

Cronaca

Novafeltria

| 11:38 - 07 Giugno 2021

Carabinieri di Novafeltria durante un controllo.



Procedeva velocemente e con un’andatura anomala a bordo di una microcar “Ligier”, ma non è passato inosservato ai carabinieri di San Leo. Un 27enne di Rimini, sottoposto all’alt, è parso da subito sotto l’effetto di alcool. Dalle verifiche all’ etilometro, il suo tasso alcolemico superava il limite consentito di ben tre volte, facendo registrare il valore di 1,54 g/l. Per il giovane è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e una seconda denuncia per guida con patente revocata e recidiva nel biennio.



Durante i controlli dei carabinieri di Novafeltria sono finiti nei guai anche due 20enni di Santarcangelo segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti: i due sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marjuana, con il sequestro di 2 grammi di sostanza stupefacente. I ragazzi sono stati controllati durante la notte di domenica, a Poggio Torriana, a bordo di un’auto che percorreva a bassa velocità una via secondaria della località Torriana, cosa che ha insospettito i Carabinieri. Appena sono stati fermati i due hanno iniziato a innervosirsi e dall’approfondimento del controllo i due hanno fatto saltare fuori due involucri di cellophane contenente della marijuana sottoposta a sequestro.