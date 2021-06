Con la pistola nello zaino fuori da scuola: voleva spaventare i suoi ‘nemici’, 17enne denunciato

Cronaca

11:29 - 07 Giugno 2021

Identificate circa 150 persone, con oltre 100 mezzi controllati. Molti controlli anche negli esercizi pubblici, dove non sono state rilevate irregolarità: questi alcuni numeri dei controlli effettuati dai carabinieri di Novafeltria durante il week end. Non sono mancate le denunce.



A finire nei guai è stato un 17enne di Rimini denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo è stato notato sabato mattina dai carabinieri, durante un controllo, mentre si aggirava nervosamente fuori dall’istituto scolastico “Tonino Guerra” di Novafeltria. Fermato per l’identificazione il suo nervosismo è cresciuto e, chieste spiegazioni, il 17enne ha asserito di essere lì per spaventare i compagni di classe di un'amica con i quali, giorni fa, aveva avuto un diverbio. Nello zaino i militari hanno trovato una pistola in metallo, replica di una semiautomatica, priva di tappo rosso. L’arma è stata sequestrata e la bravata è costata cara al 17enne che è stato denunciato.