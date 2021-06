Riapre i battenti Gardenland, il parco estivo del Garden: comincia l’estate

Sport

Rimini

| 15:04 - 07 Giugno 2021

Parco del Garden.

Dopo i lunghi e problematici mesi invernali, il Garden è pronto a far vivere una splendida estate a tutti i riminesi con l’apertura del suo parco estivo Gardenland e a seguire quella della due piscine coperte.

Ma andiamo con ordine e partiamo da Gardenland che comincia lunedì 7 giugno la sua sesta stagione per un’estate di relax, piscine, giochi e divertimento per tutta la famiglia.

Nel parco esterno del Garden si potrà usufruire di: 2 piscine, una ludica appena rinnovata e una per nuotare, 1 laguna con scivoli dedicata ai più piccoli, 37.000mq di parco con prati e alberi, 5 campi da beach tennis (su prenotazione), percorso running/walking di 600 metri, area giochi per bambini, chiringuito per pranzi e aperitivi, spiaggia con lettini e ombrelloni. Insomma una vera e propria oasi di sport e relax dedicata a tutte le famiglie che potranno trascorrere le proprie giornate come se fossero al mare.

Gardenland è aperto tutti i giorni fino al 12 settembre con orario 9.30 – 19.00

Ma la stagione estiva del Garden non finisce qua e presto riapriranno anche le due piscine interne: il 14 giugno se l’Emilia Romagna passerà in zona bianca o al più tardi il 1° luglio.

Oltre che nella storica piscina, i tanti appassionati potranno finalmente nuotare nel nuovo impianto inaugurato ad ottobre e praticamente mai utilizzato.

La nuova vasca da 8 corsie con annessa tribuna è accompagnata anche da nuovi spogliatoi e permetterà a tutti di praticare nuoto, corsi e sport acquatici.