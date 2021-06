FOTO Italia Under 20 supera 1-0 la nazionale di San Marino, decide Riccardi

Sport

Repubblica San Marino

| 10:18 - 07 Giugno 2021

L'undici iniziale dell'Italia Under 20 (fotoservizio Venturini).

Un gol del trequartista Riccardi, gioiellino della Roma in prestito al Pescara, permette all'Italia Under 20 di superare 1-0 San Marino nell'amichevole disputatasi ieri (domenica 6 giugno) al San Marino Stadium. Il gol decisivo (foto 4 della gallery) è arrivato al 75' grazie a una sponda del centravanti Colombo, di proprietà del Milan, quest'anno alla Cremonese in prestito. Lo stesso Colombo con una bella azione personale aveva messo in difficoltà la difesa dei sammarinesi, ma sul suo sinistro Benedettini si era superato. Buon San Marino, specie nel primo tempo, con Berardi e Nanni a creare insidie verso la porta difesa da Turati.



San Marino - Italia Under 20 0-1



SAN MARINO: E. Benedettini; D’Addario, Brolli, Conti, Grandoni; F. Tomassini (dal 46’ Lunadei), E. Golinucci (dal 67’ D. Tomassini), A. Golinucci (dal 67’ Mi. Battistini), Hirsch (dal 46’ Mularoni); Berardi (dall’81’ Pancotti), Nanni (dal 46’ Vitaioli). A disposizione: Stimac, Rossi, Zavoli, Quaranta, Sopranzi. Allenatore: Franco Varrella

ITALIA U20 (4-3-3): Turati; Cassandro (dal 67’ Bouah), Okoli, Carboni, Gallo; Ranocchia (dal 58’ Da Riva), Viviani (dal 46’ Riccardi), Udogie (dal 67’ Cudrig); Cangiano (dal 46’ Portanova), Colombo, Salcedo Mora (dall’ 86’ Tongya). A disposizione: Russo, Bonini, Papetti, Dalle Mura, Zuelli, Caligara, Rinaldi, Brescianini. Allenatore: Alberto Bollini.



Arbitro: Christopher Jaeger (AUT).

Assistenti: Francesco Lunardon ed Ernesto Cristiano (SMR).

Quarto Ufficiale: Luca Zani (SMR).

Marcatore: 75’ Riccardi.

Note: ammonito Mi. Battistini.