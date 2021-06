Basket C Silver: Coppa del Centenario, Titans in finale

Sport

| 23:33 - 06 Giugno 2021

Andrea Raschi.

RISULTATI

Pall. Titano – Acqualagna 92-71

Montemarciano – Recanati 63-76

CLASSIFICA

Pall. Titano 12 (6-0)

Acqualagna 6 (3-3)

Urbania 4 (2-3)

Recanati 4 (2-4)

Montemarciano 2 (1-4)

Prima i numeri, come è giusto che sia. I Titans battono Acqualagna 92-71 e salgono a 12 punti con due partite da giocare. Di fatto è matematico il primo posto, vista la distanza di 6 punti proprio con Acqualagna, e dunque è assicurata anche la finale di Coppa del Centenario contro la vincente del girone B.

LA CRONACA. Un gran bel risultato, frutto di 6 vittorie in 6 partite, con un’eccellente firma in questo 6 di giugno. Una gara, quella con Acqualagna, condotta dai Titans fin dall’8-0 iniziale e proseguita sulla scia delle 6 triple nel primo tempo. Dini e Montanari sono l’anima del 19-10 del 7’, allungato fino al 27-13 di fine quarto grazie ai punti di Palmieri e Raschi.

Dopo tre minuti di secondo periodo Acqualagna torna a -6 (31-25), ma dopo il time-out di coach Porcarelli ecco due triple di Palmieri, un canestro di Montanari e un gran assist a tutto campo di Liberti per il contropiede di Gennari. In un amen la forbice si riallarga (41-25) e rimane sostanzialmente invariata fino al tiro da tre degli ospiti allo scadere del tempo (49-38 al 20’, Palmieri e Montanari già in doppia cifra).

Vietato abbassare la guardia, la Pallacanestro Titano lo sa. Ecco che allora mette insieme un terzo periodo fantastico. In tre minuti ecco il 60-40, al 27’ è addirittura 67-43 e al 30’ 76-48. Uno splendido 27-10 in dieci minuti in cui segnano in otto, tanto per spiegare il concetto di Squadra con la S maiuscola.

Restano dieci minuti da giocare e Acqualagna non molla, riuscendo a rosicchiare un po’ di margine fino al 78-66 al 35’. A quel punto, per chiuderla davvero definitivamente, ecco libero di Dini, tripla di Edo Pasolini e soprattutto canestro di Lollo Liberti con sfondamento subito nell’azione successiva. 84-66: game, set and match. Solo applausi.

Il tabellino

PALL. TITANO – ACQUALAGNA 92-71

TITANS: Palmieri 16, Gennari 9, Macina 12, G. Pasolini 3, Dini 10, Raschi 12, Montanari 16, Renzi, Liberti 10, Saponi, E. Pasolini 3, Borello 1. All.: Porcarelli.

ACQUALAGNA: Cecchini 18, Mancinelli 13, Bianchi 17, Bartoccioni, Azzolini, Alessandri, Lucciarini, Maltempi 4, Bacchiani 13, Beligni 6, Ricci. All.: Renzi.

Parziali: 27-13, 49-38, 76-48, 92-71.