Baseball, San Marino: successo per 13-1 su Grosseto in gara2

Sport

Repubblica San Marino

| 23:29 - 06 Giugno 2021

Per Mattia Reginato un triplo e un doppio.

Finisce con un punto in più rispetto alla pomeridiana, 13-1 anziché 12-1, ma anche con un andamento totalmente diverso. San Marino non scappa via all’inizio come in gara1 ma lo fa nella seconda parte dell’incontro, dopo che l’1-1 iniziale aveva mantenuto l’incertezza per 5 inning completi. La vince ancora una volta un box di battuta debordante, che con 15 valide (5 extra base) mette al sicuro un incontro difeso bene da un monte di lancio che ha concesso solo un punto con Quevedo e nessuno coi rilievi Kourtis (vincente) e Baez. Il mattatore nel pomeriggio era stato Angulo, questa volta invece è Tromp, che finisce con un eccellente 4/5, 5 punti battuti a casa, un doppio e il fuoricampo da tre punti della definitiva “manifesta” all’8°. Ottimo anche Reginato, per lui un doppio e un triplo

LA CRONACA. L’ex Junior Oberto tiene a bada le mazze sammarinesi e subisce l’unico punto al 3°, quando i Titani vanno in vantaggio. Con due out e zero in base, Tromp tocca un singolo, Ferrini lo segue con una valida interna sull’interbase e il singolo a sinistra di Celli vale l’1-0. A inizio 4° Grosseto pareggia in maniera identica, con tre singoli consecutivi, quelli di Biscontri, Mercuri e Fiorentini (1-1). Nella parte bassa della stessa ripresa, con due in base e nessun out, Oberto è sostituito da Amoroso Sanchez, che spegne l’incendio e impedisce a San Marino di scappar via nel punteggio.

Lo stallo, dopo i tre lasciati in base da San Marino al 5°, perdura fino alla parte bassa del 6°, quando Albanese e compagni dilagano. Per Pulzetti e Nicola Garbella (pinch hitter per Di Fabio) ci sono due basi ball, lo scatenato Tromp sigla il singolo del 2-1 e Federico Celli tocca una valida a sinistra che fa entrare due punti (4-1). Gli uomnini di Doriano Bindi spingono con l’intenzione di chiuderla: Angulo tocca un singolo, per Reginato invece ecco un gran triplo (6-1) ed Epifano firma il 7-1 con un’altra valida.

La gara è in discesa. Al 7° arrivano due punti grazie a singolo di Nicola Garbella, doppio di Tromp (8-1) e singolo di Ferrini (9-1). All’8°, infine, ecco il doppio di Garbella per il 10-1 e, con due in base, il fuoricampo di Tromp per il definitivo 13-1.

San Marino sale a quota 6 vinte e 0 perse, mantiene saldo il comando del girone G e stacca Grosseto.

SAN MARINO BASEBALL – BBC GROSSETO 13-1 (8°)

GROSSETO: Sarrocco ed (0/4), Ferretti ss (0/4), Gentili 3b (1/4), Sgnaolin (Proietti Petretti 0/1) 1b (1/3), Biscontri r (1/4), Mercuri es/1b (1/2), Fiorentini 2b (1/3), Maggio dh (0/3), Riccucci ec (1/3).

SAN MARINO: Tromp es (4/5), Ferrini 1b (2/5), Celli ec (2/4), Angulo 2b (1/4), Reginato (Beccari 0/1) dh (2/4), Epifano ss (2/4), Albanese r (0/4), Pulzetti 3b (0/4), Di Fabio (N. Garbella 2/2) ed (0/2).

GROSSETO: 000 100 00 = 1 bv 6 e 2

SAN MARINO: 001 006 24 = 13 bv 15 e 1

LANCIATORI: Oberto (i) rl 3, bvc 4, bb 1, so 0, pgl 1; Amoroso Sanchez (L) rl 2.2, bvc 2, bb 5, so 3, pgl 4; Bulfone (f) rl 2, bvc 9, bb 0, so 2, pgl 8; Quevedo (i) rl 5, bvc 5, bb 1, so 10, pgl 1; Kourtis (W) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Tromp (3p. all’8°); triplo di Reginato; doppi di Reginato, Tromp e N. Garbella.