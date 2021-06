Cade durante escursione in Mtb, ferita riminese. La donna è stata trasferita al "Bufalini"

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 18:56 - 06 Giugno 2021

La donna recuperata dal soccorso alpino.

Una 46enne di Rimini è rimasta ferita durante un'escursione in mountain bike nel comune di Sogliano sul Rubicone, nella frazione di Strigara Alta. I fatti sono avvenuti questa mattina (domenica 6 giugno). La donna stava percorrendo un sentiero in sella alla due ruote, assieme ad alcuni amici, quando in una discesa, complice il fondo molto sabbioso, ha perso il controllo all'altezza di una curva, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi un trauma alla spalla e uno al torace. Alle 11 è partita la richiesta di soccorso da parte degli amici: sul posto il personale del 118 e del soccorso alpino, che ha provveduto a recuperare la donna ferita in un punto impervio, trasportandola poi al punto in cui si era fermata l'ambulanza. Da lì è avvenuto il trasporto al Bufalini di Cesena, in codice di media gravità.