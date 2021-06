Calcio D: Sammaurese ko ma è salva. La Correggese passa al Macrelli 0-2

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:47 - 06 Giugno 2021

Anche se arriva la seconda battuta d'arresto casalinga, la Sammaurese può alzare le braccia al cielo. La compagine giallorossa, infatti, vista la contemporanea sconfitta della Marignanese cattolica, può festeggiare la salvezza con tre giornate di anticipo. Un risultato meritato per quanto dimostrato in questo durissimo campionato. Bonandi e soci hanno fatto vedere a tutti il loro valore e si sono guadagnati la permanenza nella massima categoria dilettantistica.

La Sammaurese ha giocato alla pari della Correggese, ma un episodio a fine primo tempo ha regalato i tre punti agli avversari. Le chance ai padroni di casa sono mancate, la più grande il rigore di Manuzzi, ma il portiere avversario è stato abile nell’intervento.

Prima vera occasione per i giallorossi con Jassey che al 18' si presenta in area, ma Benedetti salva. Tre minuti dopo ci prova Carrasco per gli ospiti. Nel finale di tempo gli ospiti passano. Punizione sulla tre quarti di destra, la palla sfila e Villanova insacca. In avvio di ripresa Manuzzi di prima intenzione ci prova, ma la sfera esce. Al 63' occasionissima per i padroni di casa. Benedetti causa in rigore, ma Manuzzi si fa ipnotizzare da Sottoriva che poi salva nuovamente sulla ribattuta. I giallorossi di Protti si dimostrano sempre generosi e cercano il pari, ma la difesa reggiana fa quadrato e non lascia spazio. Anzi nel finale in fase di contropiede la formazione di Bazzani chiude i conti con il gol di Ghizzardi.

Il tabellino

Sammaurese-Correggese 0-2

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Nicoli, Vesi, Chiwisa, Gregorio, Lombardi, Pasquini, Manuzzi, Bonandi, Jassey (13’ st Guattieri). (Solazzo, Cianci, Della Vedova, Patrignani, Mantovani, Sabba, Rrasa, Scarponi). All.: Protti.

CORREGGESE: Sottoriva, Fabbri, Ricco (18’ st Casini), Roma, Benedetti, Calanca, Landi, Muro, Diallo (26’ st Damiano), Villanova (26’ st Ghizzardi), Carrasco (40’ st Saporetti). (Ferretti, De Lucia, Casini, Manara, El Bouhali, Frontera). All.: Bazzani.

ARBITRO: Mazzoni di Prato (Ingenito di Piombino e Puccini di Pontedera).

RETI: pt 43’pt Villanova; st 41′ Ghizzardi

NOTE: ammoniti: Jassey, Vesi e Muro (C). Angoli: 2 a 5. Recuperi: 1’ pt e 4’ st.

Reti: 43' Villanova, 86' Ghizzardi