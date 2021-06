Calcio D, il Rimini è quarto. L'Aglianese vince col fiatone, hurrà Fiorenzuola. La classifica

Sport

Rimini

| 18:36 - 06 Giugno 2021

Tutto invariato in testa con vittorie di Fiorenzuola e Aglianese sul Lentigione (rete nel recupero) che a questo punto deve dire addio ai sogni di gloria. Per i playoff tutto da giocare: in lizza anche Forlì e Correggese che hanno una partita da recuperare.

I risultati

Aglianese-Lentigione 1-0 (92' Giordani)

Bagnolese-Prato 0-0

Corticella-Real Forte Querceta 2-1 (12' Grazhdani, 15' Parlanti, 76' Baracchini)

Fiorenzuola-Ghivizzano B. 1-0 (37' Bruschi)

Marignanese-Pro Livorno Sorgenti 2-3 (3' Gaiola, 7' Rossi, 63' Merlonghi, 85' Matteoli, 91' Filippi )

Progresso-Rimini 2-3 (43', 46' Arlotti, 46' rig. Vassallo, 55' Bagatti, 92' Vuthaj)

Sammaurese-Correggese 0-2 (41' Villanova, 87' Ghizzardi)

Seravezza P.-Sasso Marconi 3-3 (23', 31' Vanni, 54', 66' Monti, 75' Fiorentini, 78' Bortoletti)

Forlì-Mezzolara 3-2 (7' Pera, 62' rig. Pera, 71' Davtyan, 72' Rossi, 90' Pera) giocata ieri

LA CLASSIFICA Aglianese 67; Fiorenzuola 66; Lentigione 61; Rimini, Prato 48; Pro Livorno Sorgenti 45; *Forlì 44; Real Forte Querceta, *Correggese 43; Sammaurese, Mezzolara 38; Seravezza 36; Progresso 35; Ghivizzano 34; Bagnolese 32;, Sasso Marconi 29; Marignanese Cattolica 28; Corticella 16

*Una partita in meno