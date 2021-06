Calcio D, harakiri Marignanese Cattolica: ko 2-3 al Calbi con la Pro Livorno. E' penultima

Sport

Cattolica

| 18:11 - 06 Giugno 2021

Merlonghi in azione.

Al Calbi grave sconfitta della Marignanese Cattolica per 2-3 sulla Pro Livorno Sorgenti. Al gol di Gaiola al 3’ ha replicato per gli ospiti al 7’ Rossi. Nella ripresa al 17' la rete vincente di Merlonghi che ha sfruttato al meglio un assist di testa sulla trequarti di Goh, appena entrato, che ha tagliato fuori la difesa lanciando il compagno verso la porta avversaria: l'attaccante (sesto gol) solo davanti al portiere è rimasto freddo siglando il 2-1. Il pareggio ospite al 40’ con Matteoli che su una corta respinta del portiere Faccioli, a due passi trova lo spazio per girarsi e ribadire in gol. Al 90’ il portiere Faccioli ha deviato in angolo sul tiro Rossi; sugli sviluppi del corner, dopo una corta respinta, Filippi con una girata ha trovato il varco giusto e siglato il 2-3. Una doppia ingenuità difensiva come altre volte accaduto in questa disgraziata stagione.

Con questa ko e il pirotecnico pareggio del Sasso Marconi a Seravezza (3-3) la squadra giallorossa si trova al penultimo posto della classifica.

Il tabellino

Marignanese-Prolivorno Sorgenti 2-3

MARIGNANESE CATTOLICA: Faccioli, Palazzi, Manuzzi (38’ st. Signori), Nodari, Gaiola, Zanni, Camara, Merlonghi (29’ st. Rizzitelli), Garavini, Moricoli, Docente (16’ st. Goh). A disp.: Mariani, Gioia, Cambrini, Pierantozzi, Lago, Palumbo. All. Galli.

PROLIVORNO SORGENTI: Bozza, Solimano (34’ st. Casalini), Lucarelli, Lischi, Petri, Filippi, Brizzi (18’ st. Bulli), Bachini (18’ st. Matteoli), Granito (18’ st. Costanzo), Camarlinghi, Rossi G.. A disp.: Rossi, Bartorelli, Falleni D., Del Corona, Bulli, Turini, Casalini. All.: Niccolai

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

RETE: 3’ pt. Gaiola, 7’ st. Rossi G., 17’ st. Merlonghi, 40’ st. Matteoli, 46’ st. Filippi

NOTE: ammoniti: Merlonghi, Rizzitelli, Lucarelli