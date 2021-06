Rimini Calcio, tre punti playoff contro il Progresso al fotofinish (2-3). Doppietta di Arlotti

Sport

Rimini

| 18:00 - 06 Giugno 2021

Scott Arlotti (foto Venturini).

Seconda vittoria consecutiva per il Rimini (entrambe in trasferta), tre punti preziosi in chiave playoff per una squadra dai due volti, capace di prove di forza (due reti in un minuto a fine primo tempo), ma anche di prestare il fianco a un avversario tutt'altro che irresistibile e capace di rimontare, prima di cadere nel recupero per la terza volta. Con il Progresso finisce 3-2, grazie al gol al 92' di Vuthaj, che ha capitalizzato l'ennesimo errore della difesa locale. Nel primo tempo era stato Arlotti il grande protagonista: al 44' ha sfruttato un'azione per vie centrali di Ambrosini per infilare Celeste, un minuto dopo ha recuperato un palla vagante in area dopo un primo tentativo di Vuthaj, superando ancora l'incolpevole portiere avversario. La difesa del Progresso si era dimostrata in più di un'occasione piuttosto permeabile, con Celeste costretto agli straordinari su un sinistro di Vuthaj e su un colpo di testa di Valeriani. Da segnalare, nel primo tempo, anche due belle conclusioni di Vuthaj al volo, la prima di destro e la seconda, di poco a lato, con il mancino. Nella ripresa inspiegabile black out del Rimini, sorpreso al primo minuto dal triangolo Mele-Vassallo che portava il terzino in area. Fallo di Nanni e rigore trasformato da Vassallo. Un calcio d'angolo di Marchetti permetteva a Bagatti di battere di testa Adorni al 55'. Nel finale però ancora una volta il Rimini ha dimostrato di avere più qualità ed esperienza, acciuffando con determinazione tre punti pesantissimi in chiave playoff. Prato e Rimini, a quota 48 punti, difendono le ultime due posizioni playoff dalla Pro Livorno (45), Forlì (44), Real Forte Querceta e Correggese (43). Forlì e Correggese hanno una partita in meno e proprio quest'ultima squadra sarà l'avversaria del Rimini al Neri.



Progresso - Rimini 2-3



PROGRESSO (4-3-1-2): Celeste - Mele, Fiore, Monaco (46' Chmangui), Cocchi Matteo - Bagatti, Gulinatti, Salvatori (71' Esposito) - Marchetti (81' Maltoni) - Matta (46' Cantelli), Vassallo.

In panchina: Tartaruga, Cocchi Matia, Bonvicini, Rossi, Grazia.

All. Moscariello

RIMINI (4-3-3): Adorni - Lugnan (80' Pecci), Nanni (77' Pari), Valeriani, Canalicchio - Gomis, Ricciardi, Simoncelli - Arlotti Vuthaj, Ambrosini (66' Battisti).

In panchna: Lazzarini, Ceccarelli, Pupeschi, Manfroni, Mengucci, Aprea.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Pacella di Roma 2.

RETI: 44' e 45' Arlotti. 46' rig. Vassallo rig. (P), 55' Bagatti (P), 92' Vuthaj.

AMMONITI: Canalicchio, Fiore, Moscariello (all. Progresso), Nanni, Bagatti.

ESPULSI: Mastronicola (all. Rimini).

NOTE: recupero 2'pt, 4'st.