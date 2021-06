Covid: da lunedì 7 giugno coprifuoco alle 24. Resta il nodo discoteche

Attualità

Nazionale

| 16:22 - 06 Giugno 2021

Gli aperitivi nel centro storico di Rimini.

Il divieto di uscita notturna slitterà ancora di un’ora il 7 giugno e sarà portato alle 24 in tutto il Paese. Il 21 giugno sarà completamente abolito. Si avvia gradualmente all'abbandono delle restrizioni verso una totale zona bianca, l'unico nodo ancora da sciogliere resta la data sull'apertura delle discoteche. Ma la questione è ormai entrata in agenda e la prossima settimana, forse martedì, potrebbe partire una prima interlocuzione con i tecnici ministeriali. I gestori dei locali chiedono che l'Esecutivo si esprima quanto prima per fornire delle certezze, che arriveranno quindi nei prossimi giorni: attenzione al tema è stata posta non solo dalle Regioni, ma anche dal ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, e dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Potrebbe tramontare l'idea del test in due sole città per far spazio ad una disposizione generale che permetta la riapertura generale delle strutture in sicurezza intorno agli inizi di luglio.



L'allentamento delle misure passa anche per lo spostamento di un'ora del coprifuoco a mezzanotte per le Regioni in zona gialla, sempre meno.