Moto2, al Montmelò Marco Bezzecchi sfiora il podio: quarto

15:28 - 06 Giugno 2021

Marco Bezzecchi.



Quarto posto per il pilota riminese Marco Bezzecchi nella settima tappa stagionale della Moto2. A vincere al Montmelò è Remy Gardner, sempre più leader del mondiale, davanti al compagno di box Raul Fernandez. Un'altra doppietta per il team KTM Ajo, che dopo aver conquistato Francia e Italia trionfa a mani basse anche a Barcellona. Ad accompagnare i due piloti del team finlandese sul podio c'è anche Xavi Vierge.

Bezzecchi, partito decimo, ha fatto di tutto per guadagnarsi il podio ma si è poi arreso davanti alla prepotenza della Kalex di Vierge che ha avuto la meglio regalando allo spagnolo il gradino più basso. Bulega chiude 17°, 24° Manzi.

CLASSIFICA Gardner 139; Fernandez 128; Bezzecchi 101; Lowes 75; Di Giannantonio 60.

In MotoGp successo di Oliveira (KTM) davanti alle Ducati di Zarco e Miller. Incredibile finale per Quartararo, 4°: la tuta si apre, è costretto a chiudere la gara a 350 km/h letteralmente a petto nudo. Il migliore italiano è Bagnaia, 7°, nella top ten anche In top 10 anche Morbidelli (9°) e Bastianini (10°). A terra alla curva 10 a 8 giri dal termine Rossi. Cadono anche M. Marquez, i fratelli Espargarò, Lecuona e Petrucci, fortunatamente senza conseguenze.