Volley femminile, è targata Morolli la promozione in B1 della Bleuline Forlì

| 14:58 - 06 Giugno 2021

la Bleuline Forlì festeggia la promozione in serie B1 (foto pagina FB del club).

La Bleuline Forlì è stata promossa in serie B1 di volley femminile. Nella finale playoff dopo aver battuto gli Angeli della De Mitri Energia 4.0 per 3-1 si è ripetuta in gara2: successo netto per 3-1 con parzali che non ammettono repliche (25-16, 14-25, 17-25, 18-25). Una promozione in cui c'è un po' di Rimini. Il tecnico è infatti Luigi “Naci” Morolli, affiancato come vice allenatore dalla mitica Doria Carnesecchi (sua moglie) mentre in campo tra le protagoniste le sue figlie, Elisa (palleggiatrice, classe 1993) e Cecilia (libero, classe 2002). Complimenti alla famiglia Morolli. Ai prossimi successi.