Tennis, rush finale per il torneo giovanile "Windtre Rimini" del Ct Cicconetti Beniamino Savini, Riccardo Colombi ed Enea Vinetti in semifinale nel tabellone Under 12

Sport Rimini | 14:05 - 06 Giugno 2021 Avanza verso la fase cloual Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il trofeo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, “Windtre Rimini” finalizzato alla qualificazione per i campionati italiani. Nell’Under 12 maschile il primo semifinalista è Francesco Muratori, portacolori del Ct Rimini, testa di serie n.2, che nei quarti ha battuto 6-0, 6-1 Pietro Bonfè. A seguire hanno tagliato il traguardo delle semifinali anche Beniamino Savini, allievo dello staff di Tennissimo al Ct Ippodromo di Cesena, Riccardo Colombi (Ct Gambettola) ed Enea Vinetti (Ct Cervia). Quarti: Beniamino Savini (n.1)-Marco Giovagnoli 6-0, 6-2, Riccardo Colombi (n.4)-Christian Ottaviani 6-2, 6-3. Nell’Under 12 femminile partono direttamente dalle semifinali Vittoria Muratori (Ct Rimini), testa di serie

n.1, e Maria Bianca Bovara (n.2).