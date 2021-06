Viola il coprifuoco, reagisce al controllo dei carabinieri: arrestato 23enne

Cronaca

Riccione

| 13:36 - 06 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Proseguono anche a Riccione i controlli per il rispetto delle normative anti covid. Un 23enne di Pesaro, pregiudicato, è finito nei guai dopo aver reagito a un controllo dei Carabinieri, in zona porto a Cattolica, durante l'orario del coprifuoco. E' stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati sei i soggetti sanzionati per violazione del coprifuoco a Riccione e zone limitrofe, per un importo complessivo di 2400 euro. Quattro invece gli assuntori di stupefacenti segnalati in Prefettura (sequestrati cocaina, hashish e marijuana), infine due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. A loro è stata ritirata anche la patente.