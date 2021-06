Riccione: sorpresi a confezionare dosi di droga nel parcheggio, tre giovani denunciati

Cronaca

Riccione

| 13:17 - 06 Giugno 2021

Cinque persone denunciate dai Carabinieri di Riccione.

Nel corso del weekend sono state cinque le persone denunciate dai Carabinieri di Riccione per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Un 17enne, un 19enne e un 20enne di Riccione sono stati sorpresi in un parcheggio mentre confezionavano dosi di droga. Con loro avevano 23 grammi di marijuana. Nei guai sono finiti anche due operai di origine magrebina, di 33 e 29 anni, pregiudicati. Una pattuglia dei Carabinieri di Saludecio li ha fermati per un controllo stradale, trovandoli in possesso di 3 grammi di hashish divisi in dosi, di materiale per il confezionamento delle dosi e di 1300 euro in contanti, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio.