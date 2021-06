DIRETTA TESTUALE Calcio D Progresso - Rimini 2-3

Sport

Rimini

| 17:55 - 06 Giugno 2021

Diretta testuale Progresso Rimini.

RISULTATO: 2-3



PROGRESSO (4-3-1-2): Celeste - Mele, Fiore, Monaco (46' Chmangui), Cocchi Matteo - Bagatti, Gulinatti, Salvatori (71' Esposito) - Marchetti (81' Maltoni) - Matta (46' Cantelli), Vassallo.

In panchina: Tartaruga, Cocchi Matia, Bonvicini, Rossi, Grazia.

All. Moscariello

RIMINI (4-3-3): Adorni - Lugnan (80' Pecci), Nanni (77' Pari), Valeriani, Canalicchio - Gomis, Ricciardi, Simoncelli - Arlotti Vuthaj, Ambrosini (66' Battisti).

In panchna: Lazzarini, Ceccarelli, Pupeschi, Manfroni, Mengucci, Aprea.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Pacella di Roma 2.

RETI: 44' e 45' Arlotti. 46' rig. Vassallo rig. (P), 55' Bagatti (P), 92' Vuthaj.

AMMONITI: Canalicchio, Fiore, Moscariello (all. Progresso), Nanni, Bagatti.

ESPULSI: Mastronicola (all. Rimini).

NOTE: recupero 2'pt, 5 'st.



Inizio gara ore 16



Rimini in maglia a scacchi biancorossi con calzoncini e calzettoni bianchi, Progresso in maglia blu con inserto azzurro, calzoncini e calzettoni blu.



PARTITI!



3' Lancio di Simoncelli, Vuthaj ha spazio in area e calcia al volo sul rimbalzo, palla alta sopra la traversa. L'attaccante ha cercato la porta con il destro.



9' Due angoli consecutivi per il Progresso, nessun pericolo per Adorni.



11' Punizione di Simoncelli, il cross trova Valeriani che di testa mette di poco a lato.



12' Marchetti per vie centrali allarga a destra per Vassallo, che in area calcia in diagonale. Traiettoria rasoterra insidiosa, nessun compagno riesce a correggere in rete.



18' SALVA CELESTE! Fiore perde palla scivolando, spalancando la porta a Vuthaj che calcia di sinistro, Celeste respinge con i pugni. Ancora Vuthaj recupera la palla e crossa morbido verso il secondo palo, ma nessun ulteriore pericolo per la difesa dei locali.



22' Splendida rifinitura di Vassallo, chiusura decisiva di testa di Valeriani. Sulla ripartenza un'incontenibile Vuthaj fermato fallosamente al limite dell'area da Fiore, ammonito.



24' La punizione dal vertice sinistro dell'area è calciata da Ambrosini, palla velenosissima, Celeste respinge come può, ma nessuno ne approfitta per il tap-in.



30' Azione manovrata del Rimini con Ambrosini che apre a sinistra per l'inserimento di Canalicchio. Dubbio contatto con Mele, Canalicchio cade in area, ma l'arbitro lascia proseguire.



31' Splendido lancio lungo di Gomis a sinistra per Ambrosini, che cerca Vuthaji, risolve tutto Celeste in uscita bassa.



33' OCCASIONE RIMINI! Arlotti sulla destra stoppa un pallone interessante, temporeggia e appoggia a Gomis, che crossa deciso sul secondo palo per Vuthaj. L'attaccante calcia al volo di sinistro, palla a cercare l'angolo opposto, ma la sfera termina a lato.



35' Rimini più volte vicino al gol, contro un avversario apparso modesto (a parte Vassallo). Arlotti non finalizza una buona ripartenza, troppo tardivo il tiro di destro rimpallato da Matteo Cocchi e bloccato senza problemi da Celeste.



39' Punizione di Marchetti, Bagatti di testa sfiora la traversa.



41' PRODEZZA DI CELESTE! Angolo per il Rimini, Valeriani di testa chiama Celeste all'interno decisivo. Sull'azione precedente i biancorossi avevano reclamato un rigore per un tocco di mano in area del Progresso.



44' GOOOOOOOL RIMINI Azione insistita di Ambrosini per vie centrali, il rimpallo è favorevole al Rimini, con Vuthaj che serve Arlotti solo davanti al portiere Celeste. Destro potente sotto la traversa, imprendibile per il portiere.



45' GOOOOOOL RIMINI Lancio lungo per Vuthaj che approfitta di una dormita dei difensori avversari, Celeste in uscita si oppone al tocco dell'attaccante, ma la palla rimane in area, Arlotti la conquista, evita un avversario e di sinistro spara in rete.



FINISCE IL PRIMO TEMPO. In questo momento Rimini e Prato entrambe a quota 48 punti, 4 in più del Forlì (prima squadra fuori dai playoff) che però ha una partita in meno.



INIZIA IL SECONDO TEMPO



46' rigore Progresso. Ripartenza di Mele, che sfugge alla guarda di Canalicchio. La palla arriva sulla destra a Vassallo, che chiude il triangolo in area al terzino, contrastato fallosamente da Nanni.



46' GOL PROGRESSO. Vassallo spiazza Adorni: 1-2.



52' Tiro cross di Cantelli senza pretese, palla che si spegne a lato. Ma il Rimini sta soffrendo in questa ripresa. Il Progresso ha cambiato in difesa (dentro Cantelli e Chmangui), ha avanzato Mele a centrocampo e Bagatti in attacco a fianco di Vassallo.



55' GOL PROGRESSO. Angolo da destra di Marchetti, difesa biancorossa ferma e colpo di testa vincente di Bagatti. Adorni si tuffa sulla sua sinistra, ma può solo sfiorare il pallone. Il Rmini scende a quota 46: e' quinto, ma il Forlì accorcia a -2. I biancorossi devono assolutamente vincere oggi.



57' CLAMOROSO! PROGRESSO VICINO AL TRIS. Vassallo sulla destra mette il turbo, brucia Nanni e si ritrova davanti ad Adorni. Non freddo l'attaccante, Adorni in uscita bassa riesce a respingere in corner. Progresso perforabilissimo in difesa (prima della ripartenza due svarioni clamorosi), ma Vassallo davanti sta facendo impazzire la difesa biancorossa (ha guadagnato anche il corner del 2-2 con grande mestiere).



62' Gomis lancia avanti senza convinzione, ma un'incomprensione tra Celeste e Fiore regala un corner ai biancorossi. Nulla di fatto sull'angolo, l'azione termina con un fallo di Vuthaj.



65' Sulla destra Arlotti serve Ambrosini, perfetto il cross per il colpo di testa di Vuthaj, blocca Celeste.



La Correggese sta vincendo a San Mauro Pascoli (0-1): è ottava a 43 punti, -3 dal Rimini, con una partita in meno. Domenica la Correggese sarà ospite al Neri dei ragazzi di Mastronicola.



66' Arlotti guadagna un altro corner prezioso. Incertissima la difesa del Progresso.



67' Colpo di testa debole di Vuthaj, si accartoccia sulla sfera Celeste e blocca.



73' Vuthaj guadagna una punizione sulla trequarti del Progresso, facendo salire il baricentro della squadra.



74' Gomis per Simoncelli che sulla destra si accentra e dal limite prova il mancino, palla alta.



76' Simoncelli verticalizza per Canalicchio, inserimento pefetto e cross murato da un difensore in calcio d'angolo.Sul corner, Battisti trova il tocco di testa all'altezza del primo palo, palla fuori.



77' Pari per Nanni, Gomis scalerà in difesa.



79' CHE BRIVIDO PER IL RIMINI! Angolo da destra, la palla spiove in area su Vassallo che gira di destro. Palla senza pretese, ma Adorni in presa bassa non trattiene. Il portiere ferma però la palla prima che varchi del tutto la linea di porta.



79' Vuthaj di sinistro allarga per Simoncelli che calcia rasoterra in corsa. Agevole la presa a terra di Celeste.



La Correggese come detto conduce 1-0 sul campo della Sammaurese, Prato finora bloccato sullo 0-0 in casa della Bagnolese. In classifica Prato quarto con 48 punti, Rimini quinto con 46, a -2 il Forlì settimo. Seguono con 43 punti Pro Livorno, Real Forte Querceta e Correggese. Forlì e Correggese hanno una partita in meno.



84' Espulso Mastronicola per proteste.



85' Punizione di Ricciardi dalla lunga distanza, palla in area respinta da un difensore, Pari dal limite controlla e calcia di destro, sfiorando l'eurogol. Palla a lato.



Pro Livorno avanti 3-2 sulla Marignanese Cattolica, la squadra toscana sale al sesto posto a 45 punti, -1 dal Rimini.



89' Angolo per il Rimini.



90' Rigore negato al Rimini! Sul corner contatto Mele-Vuthaj. L'arbitro fischia fallo a favore del difensore.

Correggese avanti 2-0 a San Mauro Pascoli.



92' GOOOOOOL RIMINI Vuthaj c'è! Cross da sinistra, ennesima dormita della difesa e Vuthaj in anticipo di sinistro la mette sotto l'incrocio. 19esimo gol, decisivo in chiave playoff.



FINITA!!