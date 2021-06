FOTO A Bellaria concerto Covid Free, sul palco Umberto Tozzi

Attualità

Rimini

| 11:45 - 06 Giugno 2021

Foto Luca Brunetti e Federica Giorgetti.

Ieri (Sabato 5 giugno) la “Flower Arena” di Bellaria Igea Marina è sbocciata con il suo primo concerto in presenza. Sul palco, la stagione concertistica è stata aperta da Umberto Tozzi con il concerto acustico intitolato “Songs”: un appuntamento musicale, totalmente Covid free. Il cantautore italiano già aveva espresso il suo desiderio di tornare ad esibirsi in pubblico dopo un periodo di forzata sospensione a causa della pandemia.



Fondazione Verdeblu, ente organizzatore dei concerti presso l’arena dello Stadio Comunale E. Nanni di Bellaria Igea Marina, ha prestato ogni tipo di precauzione per arginare il rischio Covid. Oltre al distanziamento ed alle sedute numerate e nominative, per l’occasione sono stati addirittura predisposti degli appositi presidi sanitari dove potersi sottoporre in piena sicurezza a tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del virus. In tal modo si è permesso di far partecipare al concerto un’ampia gamma di persone, oltre ai vaccinati ed ai guariti Covid-19.



Un ritorno a far musica con il pubblico in presenza, stile “Flower mood, in grado di coniugare due coordinate fondamentali in questo periodo di ripresa: intrattenimento e sicurezza. Bellaria Igea Marina con il suo ricco programma di eventi per l’estate 2021 ha fortemente creduto in un ritorno del turismo esperienziale, regalando ai suoi cittadini e agli ospiti in villeggiatura un carnet di appuntamenti che accontenta tutti i gusti. Partendo dallo scorso Visual Show del 1 giugno al concerto Covid free con Umberto Tozzi “Songs”, gli appuntamenti saranno numerosi da giugno fino a settembre.



La Flower Arena riaccenderà i suoi riflettori i primi di luglio con i concerti di “Nek Live acustico 2021”, venerdì 2 luglio e “Francesco Renga Acustic Trio Estate 2021”, sabato 3 luglio (prevendite già attive su tiketone o a info@fondazioneverdeblu.org).



"È stata una grande emozione - commenta Umberto Tozzi - Tornare a suonare davanti al pubblico dopo così tanti mesi mi è sembrato un sogno. È stato un piccolo passo verso la normalità e un modo concreto per tornare a lavorare insieme al mio staff. Spero che anche il pubblico abbia avvertito quello che abbiamo sentito noi dal palco: la fine di un incubo e finalmente un bellissimo momento tutti insieme, un ricordo da conservare dopo questo periodo difficile".



Come spiega il Direttore Artistico Andrea Prada, "Il concerto di Tozzi ha rappresentato un segnale importante per il settore a dimostrazione che in situazioni di necessità, se c'è la volontà, le cose si possono fare bene, sempre nel rispetto di tutte le regole, realizzando eventi ben riusciti".



Anche il sindaco si è dimostrato soddisfatto della riuscita della serata: "Si è avvertita forte l'emozione del pubblico nel tornare a godere di concerti da vivo - commenta Filippo Giorgetti - Siamo felici e orgogliosi che Bellaria Igea Marina, grazie a Fondazione Verdeblu e al Direttore artistico Andrea Prada, sia stata fra i primi in Italia ad organizzare concerti dal vivo in completa sicurezza. Un buon inizio per l'estate 2021".



"Bellaria Igea Marina questa settimana è stata al centro dell'attenzione mediatica per questo concerto Covid free e aldilà di questo aspetto ha regalato una forte emozione dopo un periodo di restrizioni - conclude Paolo Borghesi di Fondazione Verdeblu - Per noi che ci definiamo Creatori di emozioni è stato un grande piacere cantare tutti assieme sotto alle stelle in pieno stile Flower Mood".