Lo sguardo di Afrodite, la prima mostra dopo la pandemia al teatro di Coriano

Attualità

Coriano

| 09:34 - 06 Giugno 2021

Inaugurazione della mostra.



Si è svolta ieri (sabato 5 giugno), alle ore 17, l'inaugurazione della mostra di ritratti femminili della scuola di pittura corianese del maestro Pier Antonio Costantini. Trentuno donne ritratte per un totale di 62 pezzi, che per 7 giornate saranno esposti nel foyer del teatro CoRTE. Per l'occasione presenti il sindaco Domenica Spinelli, la Giunta ed il maestro Mario Massolo, precursore e fondatore della prima scuola di pittura sul territorio nonché benefattore di molte delle sue opere che ad oggi sono gelosamente custodite all'ingresso della biblioteca comunale Battarra.



Il sindaco Spinelli ha ringraziato il maestro Costantini "per l'impegno che in questi anni ha donato a Coriano, tramite la scuola di pittura, assieme al maestro Massolo, un'importante tassello nella costruzione culturale del territorio".



L'assessore Giulia Santoni ha parlato di ripartenza delle iniziative culturali: "Visto il tema si era programmata l'inaugurazione per l'8 marzo scorso in occasione della festa della donna. Partiranno, nel periodo estivo, anche i corsi di pittura seguiti rispettivamente dai maestri sopra citati in totale sicurezza e all'aperto (condizioni metereologiche permettendo)".