Fine anno scolastico a San Giovanni con il saluto del sindaco

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 08:57 - 06 Giugno 2021

Festa di fine anno scolastico a San Giovanni in Marignano.



Il sindaco Daniele Morelli e il vicesindaco Michela Bertuccioli hanno partecipato, venerdì e sabato (4-5 giugno), a due momenti significativi di fine anno scolastico.



Venerdì la premiazione del progetto "nati per camminare", progetto della regione per promuovere gli spostamenti casa-scuola a piedi, bici o skateboard. Dal 3 al 14 maggio i bambini della scuola primaria hanno partecipato al progetto e le classi che hanno svolto più spostamenti sostenibili sono state premiate: la 3 D, la 5 C e la 1 A, che hanno ricevuto in dono una piantina per ogni alunno, offerta da Scuolinfesta aps, quale impegno ad avere cura dell’ambiente e custodirlo, nonché un buono da 100 € per il 1° e da 50 € per il 2°, spendibile presso la Cartoleria Magna Carta e messo a disposizione dal Comune. Inoltre i 27 bambini che in tutto l’Istituto hanno totalizzato il numero maggiore di spostamenti sostenibili hanno ricevuto una mantellina impermeabile ciascuno, dono di Cattolica per la Scuola.



Sabato mattina invece l’amministrazione comunale ha partecipato al saluto delle classi V della Primaria e della classi III della Secondaria Inferiore che si sono esibiti in brani musicali da loro scelti. "Tantissima emozione ed euforia - sottolineano sindaco e vicesindaco - dopo un anno difficile e complesso che ci ha sicuramente restituito il senso più profondo della condivisione. Un ringraziamento e una profonda riconoscenza a tutto il mondo scolastico, ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. La speranza più viva è di poter riprendere in pienezza tutte le opportunità ed esperienze che una scuola così legata al territorio ci offrirà sempre".