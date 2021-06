Pennabilli: il regista Herzog ritira il premio Tonino Guerra e cita Franco Baresi

Attualità

Pennabilli

| 08:46 - 06 Giugno 2021

Il regista Werner Herzog.



Ieri (sabato 5 giugno) il regista tedesco Werner Herzog è stato ospite a Pennablli per ritirare il premio alla poesia Tonino Guerra. "Mi sento molto vicino nel profondo dell'animo a Tonino Guerra. Oggi sto nel posto dove devo stare, appartengo a uesto posto, perché sono cresciuto in un ambiente simile a questo (Pennabilli), in Baviera", ha raccontato davanti ad Andrea Guerra, figlio di Tonino. Ancora il regista: "Considero Tonino Guerra come uno di famiglia, un fratello che non ho mai incontrato. Anche io ho parlato dei luoghi e dei paesaggi dell'anima da più di 40 anni, nei miei libri, oltre che nel mio cinema. Quindi sento che questo luogo è un epicentro della mia vita e della mia arte". Herzog ha poi parlato di "un poeta dei campi di calcio", l'ex difensore del Milan e della nazionale italiana Franco Baresi. "Baresi è radicato profondamente nella sua terra, come lo era Tonino, sarebbe l'uomo giusto per bere un bicchiere di vino con me e Tonino". Di Baresi ha rimarcato le origini contadine (la famiglia è originaria del bresciano) e la capacità di leggere le partite e l'animo di ogni suo compagno di squadra: "Non ci sarà più un altro capitano come lui". Infine il regista ha però allontanato l'ipotesi di un docufilm sul calciatore: "Baresi è pura vita, a volte la vita vissuta sta da una parte, il cinema dall'altra".