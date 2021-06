Volley A2, pokerissimo Omag: Turco, Mazzon, Brina e Consoli. Confermata Bonvicini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:02 - 05 Giugno 2021

Ilaria Bonvicini in azione (foto legadue volley femmnile).

Omag San Giovanni in Marignano molto attiva sul mercato. Sono già arrivate la palleggiatrice Alice Turco e la centrale Alessia Mazzon. L’alzatrice classe 2000 arriva da due stagioni in Serie A1, prima a Firenze e poi alla Bosca S.Bernardo Cuneo, mentre quello di Mazzon è un ritorno: la 22enne veneta aveva già giocato alla Omag nel 2019-2020 prima di trasferirsi alla LPM BAM Mondovì. Inoltre ecco la schiacciatrice Martina Brina e la centrale Claudia Consoli. Brina, classe 1996, è stata una delle protagoniste dell’ultimo campionato con la maglia dell’Exacer Montale: nonostante la sfortunata retrocessione, si è messa in luce con ben 391 punti, risultando la dodicesima realizzatrice della categoria.

La giovane Consoli, che ha compiuto 19 anni a febbraio, è reduce al contrario da una trionfale promozione in A1, conquistata con la maglia dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club: alla sua prima annata in Serie A dopo le stagioni nel Volleyrò, la giocatrice ha brillato con le nazionali giovanili ha subito dimostrato di essere a suo agio nella categoria. Confermata, inoltre, il libero Ilaria Bonvicini.