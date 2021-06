E' uscito il remix di Shout dei Tears for Fears, il dj riminese Teo Mandrelli ancora protagonista

Attualità

Nuova prestigiosa collaborazione per il dj riminese Teo Mandrelli, che ha affiancato Julian Jordan, uno dei più importanti dj della scena olandese, nel remix della celebre "Shout" dei Tears For Fears. Venerdì (4 giugno) è stato pubblicato il remix dalla TaTT Records di Martin Garrix, genere "slap dance" e cantato da Jordan Grace. "Abbiamo fatto questa cover, senza pretese, poi attraverso l'etichetta l'abbiamo inviata ai Tears for Fears e con grande sorpresa da parte nostra, l'hanno apprezzata e approvata", racconta il dj originario di Bellaria Igea Marina. E' stato proprio Martin Garrix a presentare in anteprima questo remix, già suonato nelle principali radio internazionali e nelle principali emittenti italiane specializzate in musica dance. Altri dj molto noti in tutto il mondo, Nicky Romero e Timmy Trumpet, hanno contribuito al lancio del brano.



Inizia dunque nel migliore dei modi l'estate 2021 per Teo Mandrelli, in attesa dell'agognata riapertura delle discoteche. "In questi mesi abbiamo sempre lavorato in studio, sperando che ci dessero il via, prima o poi". L'agenda del dj è già piena di serate, con il Tour del Deejay Time (tra le tappe anche il Musica di Riccione), che saranno preludio poi il ritorno in America, per la partecipazione al Jazz Festival di Aspen, in Colorado.