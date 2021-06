Prima e dopo: il successo della "staycation"

Attualità

Nazionale

| 17:17 - 05 Giugno 2021

https://www.musement.com/de/bologna.

Da oltre un anno, il mondo attende con impazienza il ritorno alla normalità. Grazie alle campagne di vaccinazione attive a livello globale, i lunghi periodi di restrizioni, lockdown e quarantene stanno lentamente diventando cose del passato. La strada da percorrere è ancora lunga, ma sicuramente non mancano i segnali positivi.



L'Italia è stato uno dei Paesi più colpiti all'inizio della pandemia. I rigidi lockdown e le chiusure di ristoranti, bar e negozi hanno gettato l'economia italiana in una situazione drammatica. Svolgere semplici attività quotidiane, come la spesa di generi alimentari, era diventato estremamente difficile; la società ha pian piano iniziato a spostarsi online, dove i servizi di consegna in particolare sono riusciti a trarre vantaggio dalla crisi legata alla pandemia. Anche il settore dell'intrattenimento è stato duramente colpito: in tutta Europa, i campionati di calcio sono stati sospesi, alcuni completamente cancellati. In Serie A, l'ultima gara era stata giocata il 09/03/2020 tra Sassuolo e Brescia (3-0); poi una lunga pausa fino alla partita tra Torino e Parma del 20/06/2020, conclusasi con un pareggio per 1-1, dopo ben tre mesi senza calci al pallone.



Ma in assenza dello sport giocato sui campi tradizionali, sono emerse altre forme di intrattenimento. Durante questo periodo si è affermato il mondo del gaming online, in particolare con i casinò online che hanno presto conquistato tutte le generazioni. Si è verificato un deciso incremento nelle promozioni offerte dai casinò online, spinto dagli scommettitori che, per passare il tempo durante il lockdown, hanno iniziato a cimentarsi nei classici giochi da casinò online, come la roulette, il poker e il blackjack. Il successo di settori specifici ha sicuramente risentito dei cambiamenti a cui i consumatori stessi hanno dovuto adeguarsi modificando i propri interessi.



Se da una parte il mondo online è letteralmente prosperato durante il picco della pandemia, dall'altra stiamo ora assistendo a una trasformazione del mondo fisico. Anziché guardare ogni singola serie TV in uscita sulle piattaforme di streaming come Netflix e Amazon, ora gli occhi sono puntati sui siti web di viaggi e hotel, incoraggiati dalle aperture che stanno avvenendo un po' ovunque. Per oltre un anno, il mondo si è visto privato del lusso di poter viaggiare, quindi non stupisce affatto che ora tutti siano molto più attratti da quelle piattaforme che si occupano di viaggi e vacanze estive. In alcuni Paesi l'approccio è ancora piuttosto cauto, ma sempre più governi stanno lentamente aprendo i viaggi verso determinate destinazioni (scelte sempre in modo ponderato, quindi vanno sempre controllate prima di qualsiasi spostamento).



Nonostante il grande desiderio di viaggiare all'estero, gli spostamenti di piacere entro i confini nazionali hanno acquisito sempre più valore e i vari Paesi hanno iniziato a promuovere le vacanze in loco (le cosiddette "staycation") e sul proprio territorio. Un esempio è dato dalla Formula 1, che per il secondo anno consecutivo ha rappresentato un'ottima vetrina per l'Emilia Romagna: Imola ha infatti ospitato il Gran Premio, grazie anche al fatto che altri Paesi colpiti dalla pandemia non hanno potuto accogliere le gare originariamente in programma. Nonostante l'assenza del pubblico e le condizioni meteorologiche avverse, vedere Imola ospitare una gara è davvero un segnale positivo.



In realtà, questa particolare zona della penisola non ha bisogno di tanta pubblicità. A poca distanza dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari troviamo città come Bologna, immerse in un paradiso culinario e architettonico, che hanno sofferto l'assenza del turismo ma che sembrano ora essere in una fase di rinascita, giusto in tempo per il periodo estivo. Se l'Italia riuscirà a portare avanti la campagna vaccinale in modo efficace, gli stranieri e gli italiani stessi potranno tornare a esplorare e riscoprire il Bel Paese, promuovendo non solo il benessere delle persone ma anche quello dell'economia italiana. Con l'incertezza legata ai passaporti vaccinali e le varianti del COVID-19 ancora diffuse, non bisogna guardare troppo lontano per scegliere la destinazione delle prossime vacanze.