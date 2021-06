Elezioni, una lista civica centrosinistra dice no a Sadegholvaad e chiede ritorno alle primarie

Attualità

Rimini

| 16:29 - 05 Giugno 2021

Irina Imola.

La lista civica di centrosinistra "SiAmo di Rimini" si discosta dalla nota emessa dal cenrosinistra, dicendo con forza no alla candidatura di Jamil Sadegholvaad a sindaco, definendo essa "una forzatura". La lista civica che ha come portavoci Irina Imola e Carla Bonvincini e che diede appoggio a Emma Petitti, l'altro nome papabile per le primarie, chiede proprio il ritorno alle primarie "in un'ottica di trasparenza e democrazia partecipata". La nota a firma Irina Imola evidenzia che la lista civica ha proseguito il lavoro al tavolo della coalizione "con spirito di servizio e determinazione" nel confronto sul programma per la città, "nell'auspicio di una convergenza sul terzo civico, accettando di evitare le primarie in quanto, per alcuni, ritenute divisive".