Coronavirus Rimini: 12 nuovi casi, deceduto un 66enne

| 16:18 - 05 Giugno 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 5 giugno 2021.

A Rimini si registrano 12 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, equamente ripartiti tra sintomatici e asintomatici. Risale a 6 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) ed è deceduto un 66enne. In totale in regione i decessi sono stati dieci. Nel riminese nei primi sei giorni della settimana sono stati 84 i casi, 14 i contagi giornalieri in media.



I nuovi casi sono 134 su 22.691 tamponi, 624 le guarigioni. Calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 68 (-10 rispetto a ieri), 423 quelli negli altri reparti Covid (-25). La situazione dei contagi nelle province vede Cesena con 22 nuovi casi di contagio, Parma con 20, Forlì con 17, Ravenna con 15, Piacenza con 15, Rimini con 12, Bologna con 10, Reggio Emilia con 10, Modena con 7, Ferrara e Circondario imolese con 3 casi ciascuno.