Albergatori Rimini: "buona notizia vaccini a operatori turismo"

| 15:35 - 05 Giugno 2021

Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori riminesi.

L'apertura, da lunedì, delle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid agli operatori turistici decisa dalla Regione Emilia-Romagna "è una buona notizia: abbiamo già informato tutti i nostri associati di questa partenza. Vediamo quale sarà il risultato, l'importante è avere dato questa possibilità che sarà sicuramente molto apprezzata da tutti". Così il presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis, commenta all'Ansa il via libera ai lavoratori e agli operatori del comparto turistico emiliano-romagnolo per la registrazione alla campagna di vaccinazione loro dedicata. Quanto alle prenotazioni dei turisti per le vacanze sulla Riviera riminese, argomenta, "stanno cominciando, ma dico che questa è una stagione che ci giochiamo giorno dopo giorno. Dopo il 14 quando tutti dovremmo passare a bianchi - aggiunge Rinaldis - dovrebbe allentarsi anche un po' la paura. Sono convinta che potrebbe essere una buona stagione però - conclude - giugno è ancora molto fermo: vediamo strada facendo".