Calcio D, il Rimini cerca di fare un altro Progresso verso i playoff

| 15:34 - 05 Giugno 2021

Il tecnico del Rimini Alessandro Mastronicola (foto Venturini).



Il campionato del Rimini, che per certi versi ha assunto i connotati di una via crucis, fa tappa domenica a Budrio: si affronta il Progresso che con 35 punti cerca l'imprimatura sulla salvezza che non è ancora matematica. Di converso, la squadra di Mastronicola (45 puti) deve consolidare il quinto posto che dà diritto a disputare i playoff. Rispetto alla trasferta di San Mauro Pascoli le assenze non sono dettate da “scelte tecniche” ma dalla malasorte: out per infortunio il difensore Giua, il centrocampista Sambou, l'attaccante under Accursi, l'esterno Viti (stiramento: per lui stagione finita), l'attaccante Diop 8squalificato) e probabilmente il portiere Scotti alle prese con la frattura del dito di una mano (ma figura nella lista dei convocati unitamente ad Adorni e a Lazzarini della Juniores).



“Il Progresso è una squadra che fa dell’agonismo e della spensieratezza la sua arma: lotta su ogni pallone, è una squadra con giocatori validi. giocatori validi, molto compatta tra i reparti, che ha creato difficoltà agli avversari che ha affrontato – sottolinea Mastronicola - . Bisognerà avere tanta pazienza, ma non basterà assolutamente: se alla pazienza non aggiungi il furore agonistico rischi di fare brutte figure”. Da sottolineare che la formazione emiliana ha la terzultima difesa del girone (49 gol subiti) e rientrano dalla squalifica Vassallo, Matta e Celeste.