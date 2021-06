Calcio RSM: Cristian Protti nuovo allenatore del Cailungo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:24 - 05 Giugno 2021

Protti nuovo allenatore del Cailungo.



Il Cailungo stringe una nuova ed importante collaborazione con Cristian Protti, nominato come nuovo allenatore. Da calciatore, dopo le giovanili nella Beretti del Rimini, si è costruito un’importante carriera professionale con presenze in eccellenza serie D e tanta esperienza in serie C. Dal 2015 dopo il ritiro, ha intrapreso le sue prime esperienze nel ruolo di allenatore approdando già nel 2018 alla conduzione di squadre di San Marino ampliando sempre più la sua conoscenza del campionato stesso. Da oggi è il tecnico del nuovo Cailungo, trovando intenti, progetti ed obiettivi comuni, inseguendo la determinazione e l’ambizione della società di schierare il maggior numero possibile di giovani sammarinesi, desiderosi di giocare al calcio e di crescere come gruppo e squadra.



Cristian Protti, sarà il nuovo tecnico supportato dal suo fedele secondo e da un confermatissimo Nicola Ricci, preparatore dei portieri.