Centro Vaccinale di Rimini si sposta nel padiglione ovest della Fiera

Attualità

Rimini

| 14:42 - 05 Giugno 2021

Centro vaccinazione alla fiera di Rimini.



Da venerdì 11 giugno le vaccinazioni a Rimini saranno eseguite presso il padiglione Ovest del quartiere fieristico, con ingresso e parcheggio dedicato. Lo comunica il vicesindaco Gloria Lisi, a 24 ore dall'incontro con i vertici di Ieg. Il trasloco sarà effettuato dal tardo pomeriggio di giovedì 10 giugno, con conclusione entro le 24. "Un trasloco interno per permettere di coniugare al meglio la ripresa graduale delle attività fieristiche con il proseguimento delle vaccinazioni. Un'operazione non scontata per cui, oltre ad Ausl Romagna, devo ringraziare i vertici e il personale di IEG, sempre disponibili e presenti", commenta la Lisi.