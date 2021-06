Allerta meteo per temporali: costa e pianura interessate dal tardo pomeriggio di domenica

Attualità

Rimini

14:02 - 05 Giugno 2021

Foto di repertorio - Stiv Gentili.

Allerta meteo gialla per temporali, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, in larga parte dell'Emilia-Romagna. A disporla l'Arpae e la Protezione civile regionale. Ad essere interessato dalla misura, tutto il territorio regionale con l'esclusione del Parmense e del Piacentino. Ravvisata criticità idrogeologica, invece, sulle colline e le alture romagnole, del Bolognese e dell'Emilia centrale. Nel dettaglio, si legge nel provvedimento, domani "è prevista attività temporalesca in estensione dai settori appenninici all'intero territorio regionale dalle ore pomeridiane. Fenomeni più consistenti sul settore centro-orientale della regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati".



Il mattino sarà dunque stabile, ma nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sull'Appennino che tra il tardo pomeriggio e la sera raggiungeranno anche la pianura e la costa riminese.