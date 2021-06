Dopo lo stop Covid, riparte il WeinTour a Cattolica, record di cantine partecipanti

Attualità

Cattolica

| 13:43 - 05 Giugno 2021

Momenti della prima giornata del WeinTour 2021.



Inaugurata la quinta edizione del WeinTour Cattolica. La prima serata di venerdì ha registrato una grande partecipazione, che sottolinea come l'evento sia molto atteso da parte degli appassionati cultori ed estimatori del vino. Quest'anno la manifestazione, dopo la pausa forzata del 2020, ha raggiunto il record di cantine partecipanti, che sono 30 rispetto alle 23 del 2019. I produttori vinicoli provengono da Modena, Modigliana, Cesena, Forlì, Faenza e Rimini, per un totale di oltre 100 etichette tra cui degustare nella passeggiata enogastronomica lungo viale Bovio.



La cultura è al centro del WeinTour Cattolica con i seminari che prendono il via oggi alle 15.30 all'hotel Kursaal Renzo Maria Morresi della Casetta dei Frati e Stefano Bariani di Fondo San Giuseppe guideranno la degustazione "Modigliana", un terroir. Domani, domenica 6 giugno, sempre alle 15.30 all'hotel Kursaal, il seminario con degustazione guidata sarà tenuta dal sommelier Bruno Piccioni, “Alla scoperta dei vini bianchi dell’Emilia Romagna”.



Il WeinTour è un appuntamento che si è ritagliato uno spazio di riferimento in Emilia Romagna. E non solo. Da Los Angeles è infatti arrivata la richiesta di partecipare al seminario dedicato a Modigliana, da parte del signor Koch, titolare del negozio di vini “Wine stop”, che seguirà la masterclass dalla California dalla diretta streaming organizzata appositamente sulle pagine social dell'evento.