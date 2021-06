Alla scoperta di Pennabilli e della poesia nei luoghi di Tonino Guerra

Attualità

Pennabilli

| 13:30 - 05 Giugno 2021

Orto dei frutti dimenticati.



Dopo il successo dell’anno scorso, “A spasso nella poesia” torna a Pennabilli per far scoprire un borgo fatto di bellezza e di poesia.



I turisti potranno passeggiare per le vie godendosi la tranquillità del borgo e riposando gli occhi con magnifici scorci, ma soprattutto avranno la possibilità di essere accompagnati da una guida che spiegherà loro ogni sfumatura del pensiero del Maestro Tonino Guerra.



Il percorso sarà come quello dell’anno precedente e comprenderà la visita al museo diffuso “I luoghi dell’Anima” (Orto dei frutti dimenticati, Rifugio delle Madonne abbandonate, La strada delle Meridiane, L’angelo coi baffi, Il Santuario dei pensieri) e al museo “Il Mondo di Tonino Guerra” nel centro storico di Pennabilli.



Questa possibilità sarà attiva, su prenotazione, tutte le domeniche dell’estate (a partire da domenica 13 giugno) alle ore 09:30. Il costo della visita è di 8€ (6€ per gli over 65, 2€ dai 6 ai 14 anni, gratis sotto i 6 anni). La prenotazione potrà essere effettuata presso l’Ufficio I.A.T. di Pennabilli, telefonando al numero 0541 928659, o inviando una mail a info@pennabilliturismo.it