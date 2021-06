Elezioni Rimini, rispunta Sadegholvaad per il centrosinistra

Attualità

Rimini

| 13:24 - 05 Giugno 2021

Jamil Sadegholvaad.

Ieri (Venerdì 4 giugno) incontro della coalizione di centrosinistra per individuare il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative per la città di Rimini. Tre i nomi sul tavolo: l'assessore del comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, Nazzareno Gabrielli (proposto da Emilia Romagna Coraggiosa) e Marco Affronte (proposto da Europa Verde). E' ciò che trapela da una nota congiunta del centrosinistra.



LA NOTA Dopo aver verificato una larga convergenza sul nome dell'avv.Moreno Maresi è stato preso atto della non disponibilità del diretto interessato, già resa pubblica nei giorni precedenti a mezzo stampa. La più ampia convergenza raccolta da Maresi è ricaduta nel dibattito della serata sulla figura di Jamil Sadegholvaad, assessore comunale ai lavori pubblici e attività economiche, considerato in grado di interpretare un sentimento allargato di radicamento e conoscenza del territorio. Dalla lista Er coraggiosa è stata socializzata la proposta di Nazzareno Gabrielli, vicedirettore di banca etica, personalità autorevole e riferimento del campo sociale, cattolico e del terzo settore. Da Europa Verde è arrivata la proposta di Marco Affronte ex eurodeputato grande professionista nel campo della green economy e della transizione energetica.



Una conversazione pacata e propositiva che ha argomentato le ipotesi sul campo, senza veti e contrapposizioni. Con questa sintesi il segretario regionale Calvano sarà in condizione di riportare l'esito del confronto della coalizione all'interno della direzione del pd riminese ed esplorare la percorribilità di una candidatura che raccolga la più ampia unità possibile, nella conferma condivisa da tutti i presenti, che le primarie siano una vicenda superata nei fatti sia per ragioni politiche che nei tempi. Resta la necessità e la volontà di tutti nel definire un candidato in tempi brevi, fiduciosi del percoso e del progetto del centro sinistra riminese, in linea con le altre città, indicativamente non oltre la metà di giugno.



LA NOTA DI EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA Nella riunione della potenziale Coalizione di Centrosinistra, tenutasi venerdì 4 giugno, Rimini Coraggiosa ha messo a disposizione una proposta di candidatura che per l’alto profilo professionale e personale ha le caratteristiche necessarie per unificare le forze progressiste che si accingono alla sfida elettorale. E’ una candidatura forte, non è di Coraggiosa; Coraggiosa l’ha cercata per la Coalizione, anche per concretizzare l’appello per la ricerca di un civico che veniva dalle componenti della coalizione.

A sostegno della proposta è stato anche reso noto l’importante curriculum professionale di una personalità che è in grado di parlare sia con il mondo dell’impresa e del lavoro, sia con il mondo dell’associazionismo e del volontariato sociale.

Sulla base di questo profilo pensiamo sia possibile evitare il rischio di divisioni che potrebbero compromettere l’esito delle elezioni. Le forze politiche o civiche dovranno assumere la responsabilità di unire o di dividere il campo del centrosinistra.

Nel corso della riunione Coraggiosa ha ribadito gli assi portanti del proprio programma: giustizia sociale, legalità e lotta al sommerso, la cultura come fattore di crescita della comunità riminese, rigenerazione e riqualificazione urbana, pari opportunità e diritti di genere per superare gli attuali differenziali salariali e non solo, una città che recuperi il rapporto con le periferie con spazi comunitari materiali e immateriali, un vero Piano Casa che incrementi la disponibilità pubblica di questo bene primario.